سندفع لغير القادرين.. محافظ القاهرة: لن يتم حرمان طالب من الانتظام في الدراسة بسبب المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام في الدراسة لتأخره في دفع المصروفات، مشيرا إلى أنه سيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لمراجعة استعدادات العاصمة لبدء العام الدراسي بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ومدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالقاهرة .

وشدد محافظ القاهرة على حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائيا بالمدارس، مؤكدا على أن الطالب المتجاوز سيعاقب بالقانون.

كما شدد محافظ القاهرة على حسن استقبال أولياء الأمور والاستماع لشكواهم والعمل على حلها على الفور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بعد عامين من جائحة كورونا تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب وهو ما يتطلب التشديد على الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام حتى نهايته.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سببا رئيسيا في تقليل الوفيات والإصابات، وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لتوفير أقصى حماية للطلاب خاصة وأن القاهرة يوجد بها أكثر من 2 مليون طالب و2200 مدرسة .​