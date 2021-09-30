تجديد شهادة الأيزو لمطاري برج العرب وشرم الشيخ لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت الشركة المصرية للمطارات في تجديد شهادة الأيزو (9001- 2015)، لمدة 3 سنوات جديدة لمطاري برج العرب وشرم الشيخ الدوليين ، وذلك بعد المراجعة لهما بدون أي حالات عدم مطابقة تمنع التجديد.

وأجريت المراجعة الأولى من الشركة المانحة (SGS)، على مطار برج العرب الدولي يومي 13 و14 سبتمبر، وعلى مطار شرم الشيخ الدولي يومي 28 و29 سبتمبر.

وتكمن أهمية تجديد شهادة الأيزو للمطارات المصرية في أن معيار الأيزو (9001)، يعد من أكثر معايير الجودة انتشارا حول العالم، ويساعد هذا المعيار على تلبية توقعات الركاب بشكل كبير ومراقبة مستوى الجودة والعمليات مما يساهم في تطوير أداء العمل بشكل ملحوظ.

ووجه الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الشكر لجميع العاملين بالشركة والمطارات على العمل الجاد الذي يساعد المطاران المصرية على التنافس بأعلى المستويات ويوفر القدرة على تلبية احتياجات الركاب وتوفير الوقت والنفقات وإدارة الموارد الإدارة المثلى.