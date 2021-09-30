شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 269 حالة تعاملت معها فرق التدخل السريع خلال شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر، حيث تعامل الفريق مع عدد 269 بلاغًا سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، وأيضا ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعى.

وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لعدد 15 حالة، كما تم إيداع عدد ٢٥ حالة لمواطنين بلا مأوي (مسنين – أطفال) داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية علي مستوي الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخري ، بإلإضافة إلى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 5 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.





وأبرز الحالات التى تعامل معها فريق التدخل السريع خلال هذة الفترة هى :-تعامل فريق بورسعيد مع حالة شاب مصاب بمرض النخاع الشوكى ولا يقدر على الحركة وتم صرف كرسي متحرك كهربائي ومرتبة هوائية لحمايته من قرح الفراش وتسديد قيمة الايجار المتراكم على الشقة التى يقيم بها ،وكذا صرف مساعدة شهرية له لإعانته على مصاريف الإعاشة ،وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعى ببورسعيد والجمعيات الأهلية.

كما نجح فريق الاسكندرية فى إنقاذ شاب أربعينى يعانى من التهابات خلوية بقدميه تعجزه عن العمل ويقيم بالشارع دون رعاية ،حيث وجدها الفريق فى حالة سيئة، فقام الفريق بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة للمستشفى للتلقى العلاج.

ونجح أيضا فريق القاهرة فى إنقاذ مسن وأبنائه الاربعة، حيث يفترش الرصيف طوال النهار والليل يحرس أبناءه للإقامة داخل توكتوك متهالك في الشارع بالحى العاشر مدينة، نصر حيث نسق الفريق مع الجمعيات الأهلية وتم توفير شقة إيجار وفرشها وصرف مساعدة شهرية وضم الابناء لبرنامج تكافل وكرامة ودمجهم فى التعليم وصيانة التوكتوك لكى يساعده على سد حاجته اليومية .

كما نجح فريق بنى سويف في إنقاذ ثلاث حالات كالاتى : أسرة أنهار منزلها وأصبحت مشردة بلا مأوى، حيث تم استقبالهم بدار كبار بلامأوى وكذلك إنقاذ أسرة وأطفالها من الإقامة بالشارع ،حيث تم توفير شقة من خلال الجمعيات الاهلية ، وتم إقامة مشروع للأسرة ودمجها ببرنامج تكافل وكرامة ، وإنقاذ سيدة وأطفالها تخلى عنها زوجها وتركها بالشارع بلامأوى ، حتي تم استقبال السيدة وأطفالها بمركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة لتتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية .

كما أنقذ فريق الاسماعيلية خمسة أطفال كان والدهم يقوم بتعذيبهم وقيدهم من أقدامهم بسلاسل حديدية، حيث توجه مأمور الضبط القضائى بالفريق للنيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس الأب وإيداع الابناء بدار رعاية اجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى .

كما أنقذ فريق البحر الاحمر فتاة جامعية تفترش الرصيف بالغردقة تخلى عنها والدها ،على الفور توجه الفريق وتم العرض على النيابة العامة والتى قررت إيداع الفتاة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

كما انقذ الفريق المركزى عدد ثلاث حالات كالتالي :

فتاة تبلغ من العمر 14عامًا تخلى عنها والديها وتقيم بالشارع بلامأوى بمنطقة إمبابة على الفور تم استقبالها بمؤسسة رعاية ، كما أنقذ الفريق طفلا كان مع والدته تستغله بالتسول من المارة بالشارع ،على الفور تم تحرير محضر وتم العرض على النيابة العامة والتى قررت حبس الام وتسليم الطفل لاحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، كما انقذ مسنا بلا مأوى كان يعالج من مرض السكر بإحدى المستشفيات وظل بها لمدة اربعة اشهر وتم استقباله بدار عقيله السماع للرعاية بحلوان.

كما نجح فريق البحيرة فى انقاذ سيدة مسنة بلامأوى تفترش الرصيف تعانى من اضطرابات ذهنية ، على الفور تم نقل الحالة من محافظة البحيرة لدار رعاية بالشرقية لتتلقى الرعاية .

كما نجح فريق الغربية فى المساهمة في عودة مسن يقيم بدار رعاية اجتماعية لاهله ، حيث تبين انه متزوج ويعيش بدولة لبنان ولديه ابناء ، فتم التواصل مع اسرة المواطن وتم التواصل مع السفارة اللبنانية وقام الفريق بتجهيزه لسفره للإقامة مع أسرته مرة اخرى .

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلامأوي والحالات الانسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حساب وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي .

عدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لعدد 15 حالة، كما تم إيداع عدد 25 حالة لمواطنين بلا مأوي (مسنين – أطفال) داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية علي مستوي الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخري ، بإلإضافة إلى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 5 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية .