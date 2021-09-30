شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الأربعاء، الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة الأرثوذكسية فى العراق، الذي يتبع إيبارشية القدس.



البابا تواضروس يستقبل كاهن كنيسة العراق

ويشرف القمص مينا الأورشليمى حاليا على بناء الكنيسة القبطية فى بغداد إلى جانب خدمته للأسر القبطية فى العراق وكردستان.

وفى سياق متصل، كرم قداسة البابا تواضروس الثانى الطفل كيفين جورج 11 سنة الفائز ببطولة إفريقيا المفتوحة للشباب تحت سن 16 سنة.

وجاء ذلك عقب عظة قداسته اليوم فى اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والتى ألقاها من المقر البابوى بالقاهرة، عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.

وأدار قداسته مع حوارًا مع البطل المصري الصغير تعرف خلاله على سبب شغفه بلعبة الشطرنج والأشخاص الذين ساندوه وساعدوه ليتفوق فيها، حيث أشاد "كيفين" بدور والديه ومدربيه الذين تدرب على أيديهم في إحدى الأكاديميات الخاصة التي التحق بها، مشيرًا إلى أنه جرب ممارسة بعض اللعبات ولكنه أحب "الشطرنج" بشكل خاص.