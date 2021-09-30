شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار عدة مشروعات من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، ومن بينها اعتبار كل من مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت موسي الابتدائية بالمنوفية وتطوير تقاطع شارع عبد الحميد بدوي مع طريق الأوتوستراد من أعمال المنفعة العامة.

كما تضمنت القرارات اعتبار كذلك من مشروع إقامة محطة صرف صحي أبيس الأولي بالإسكندرية ومشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي فاقوس من أعمال المنفعة العامة.