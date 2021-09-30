شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدق على إصدار لائحتى "القومى للبحوث الفلكية" ومعهد البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 412 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 413 لسنة 2021 باصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث البترول وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 407 لسنة 2021 بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.