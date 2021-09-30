وزير النقل يلتقي نظيرته الإسبانية لبحث سبل التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، راكيل سانشيز- وزيرة النقل الإسبانية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في كافة المجالات ومنها قطاع النقل مشيراً إلى أن الشركات الاسبانية تعد شريكاً اساسيا واستراتيجيا لوزارة النقل المصرية في كافة مشروعات السكك الحديدية والمترو حيث تمثل مشاركتها حوالي 50% من هذه المشروعات خاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة.

ولفت إلى أنه في مجال السكك الحديدية تقوم شركة تاليس الأسبانية بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات والاتصالات على بعض خطوط الهيئة ، ومنها مشروع تطوير نظم الإشارات علي خط القاهره/الإسكندرية بطول : 208 كم ،وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات علي خط اسيوط/ نجع حمادي بطول 180 كم ، بالإضافة الى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية لتوريد عدد 6 قطارات متكاملة كما تعاقدت هيئة السكك الحديدية المصرية مع المكتب الاستشاري الاسباني جيتنسا لإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا / المنصورة / دمياط كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تاليس الاسبانية لتنفيذ دراسة تنفيذ مشروع ازدواج وكهربة الإشارات خطي سكة حديد قليوب /منوف/ طنطا بطول 94 كيلو متر وقليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق بطول 65 كيلو متر مضيفاً انه جاري انهاء اجراءات التعاقد بين هيئة الانفاق و شركة كاف الإسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لإعادة تأهيل عدد 23 قطارا للخط الأول للمترو.

وأشار الوزير، إلي أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر و مطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية وهي ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث إنشاء( شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة(قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسي) - إنشاء شركة للخدمات المتكاملة - إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم ابو راضي - إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين - مشاركة شركة ايرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية - إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية لافتاً انه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالي حجم العاملين.

وأكد وزير النقل، أنه في إطار اهتمام الحكومة المصرية بالتغير المناخي وتقليل الانبعاثات، تولي وزارة النقل اهتماماً كبيراً بالنقل الأخضر حيث تستهدف الوزارة التوسع في النقل الاخضر والجر الكهربائي حيث تقوم بإنشاء شبكة للقطار السريع بأطوال تبلغ 1825 كم بالتعاون مع شركة سيمنز، بالإضافة إلى إنشاء القطار الكهربائي الخفيف وكذلك المونوريل وتخطط الوزارة لتنفيذ مع الباص سريع الترددBRT على الطريق الدائري كمرحلة اولى، وتتبنى الحكومة المصرية مشروع إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

كما أكد الوزير علي اهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين ميناء الإسكندرية وكل من ميناء ترجوانا وبرشلونة وفالنسيا لتعزيز التعاون المينائي بين البلدين ، حيث نتطلع للاستفادة من خبرات الشركات الإسبانية العاملة في قطاع النقل البحري في اطار استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية المصرية.

ومن جانبها أشادت وزيرة النقل الإسبانية بالعلاقات الثنائية بين الجانبين بالتعاون المثمر في قطاع النقل مشيرةً إلى اهتمام الشركات الإسبانية بمشروعات النقل في مصر والذي يشهد تطورا كبيرا مشيدة بالمناخ الاستثماري في مصر مؤكدة انه مناخ واعد لكافة الشركات الراغبة في التعاون المشترك