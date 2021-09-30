بالصور.. تعرف على 4 مشروعات مصرية فازت بأفضل أعمال إنشائية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​​كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" فوز أربعة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجال مختلف في صناعة التشييد والبناء.

ونشرت شركة المقاولون العرب، صورة لمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والفائز بجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة المشروعات الحكومية طبقا لمجلة ENR الأمريكية، والذي تنفذه الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مصر الدولة الوحيدة في المسابقة التي حازت على أربع جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، حيث فازت بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف الصحي عن مشروع: "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونفذه تحالف شرکتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلي جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي "الياهو هانبي بالإسكندرية"، والذي نفذته شركة "المقاولون العرب" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحصلت مصر على جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الانفاق، الخط الثالث -المرحلة الرابعة 4B، والذي نفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت إشراف هيئة مترو الأنفاق بوزارة النقل، وجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويرصد "الخليج 365" بالصور هذه المشروعات على النحو التالي: