صحف اليوم تبرز لقاء الرئيس السيسي مع مسئول أمريكي واجتماع مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة /أ ش أ/

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، على لقاء الرئيس السيسي مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وعدد من المسئولين الأمريكيين، واجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة من أجل الاستقرار بالشرق الأوسط"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد حرص مصر على تعزيز وتدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، استمرارا لمسيرة العلاقات الممتدة بين الجانبين على مدى أكثر من 4 عقود.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من بريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى الأمريكي، والسيدة أريانا برينجورت، كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومى الأمريكى، وجوشوا هاريس، رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومى الأمريكي، والسيدة نيكول شامبين، نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وأشارت "الأهرام" إلى أن اللقاء ناقش مستجدات قضية سد النهضة، فى ضوء البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي، وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا خلال فترة وجيزة، على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث أكد الرئيس السيسى مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات، وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر، لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

وجدد سوليفان التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف.

وأكدت الصحيفة أنه تم التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة التطورات في كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفي الجمهورية، وتحت عنوان "الرئيس يطمئن من ملك الأردن على صحة ولي العهد إثر إصابته بكورونا"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى اتصالا بالملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وذلك للاطمئنان على صحة الأمير الحسن بن عبدالله ولى العهد، إثر إصابته بفيروس كورونا، معرباً عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

ونقلت عن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العاهل الأردني أعرب من جانبه عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسى على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بن البلدين، متمنياً لمصر وشعبها كل الخير والازدهار.

وتحت عنوان "مدبولى: كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة أكدت أن النيل شريان الحياة لمصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الرسائل المهمة التي تضمنتها الكلمة المسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، والتي كان أبرزها تأكيد أن نهر النيل شريان الوجود الوحيد لمصر، وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بكاملها، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا، لكونها القارة الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، إلى جانب تحديات أخرى، لافتا إلى أن حرص مصر على توطين صناعة اللقاحات يستهدف إلى جانب تلبية احتياجات مواطنيها التصدير أيضاً إلى القارة الإفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المؤشرات الإيجابية، التي تضمنها تقرير البنك الدولي حول التقنيات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير عد مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، لتحقق مصر درجات مرتفعة وأعلى من المتوسط العالمي في جميع مجالات التقييم.

وقالت إن الدكتور مصطفى مدبولى تابع خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم الغالي والبحث العلمي، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار استعداد كل الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ يوم السبت الموافق التاسع من أكتوبر المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 700 ألف من منتسبي الجامعات، ما بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب، حيث وصل معدل تلقى الجرعات إلى 36 ألف جرعة يومياً بالجامعات على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستمرار في الترتيب والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، في التعليم ما قبل الجامعي، في التاسع من أكتوبر المقبل بشكل نظامي، وبحضور كامل، لافتاً إلى مواصلة جهود توفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين، والتنسيق مع مديري المديريات بكافة المحافظات، للتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا لضمان سلامة كل القائمين على العملية التعليمية.

وتحت عنوان :"بحر البقر ضمن 4 مشروعات مصرية تفوز في مسابقة عالمية"، أفادت صحيفة "الأهرام"، أن رئيس مجلس الوزراء، أشاد بإعلان المجلة الأمريكية "إنچينيرينج نيوز ريكورد" أربعة مشروعات مصرية فائزة فى مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ٢٠٢١، بمشاركة ٢١ دولة في ١٨ مجالا في صناعة التشييد والبناء، بما يعد شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة.

وفي صحيفة (الأخبار)، وتحت عنوان "وصول أولى شحنات "فايزر" خلال ساعات والتفاوض على تصنيعه محليا"، أوضحت الصحيفة أن دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تجري حاليا في ألمانيا مباحثات مع شركة بيوتنيك الألمانية حول إمكانية تصنيع لقاح (بيوتنيك- فايزر) في مصر خلال الفترة القادمة في الوقت الذي تستمر المفاوضات مع شركة موديرنا لإمكانية تصنيع لقاحات في مصر أيضا.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام بقانوني المرور والطفل"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل.. الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

وسلطت "الأخبار" الضوء على إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع موقف إزالة التعديات على المجاري المائية"، أفادت الصحيفة أن د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مع د.محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، وذلك بحضور د. إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري.

وخلال اللقاء، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء، تابع موقف إزالة التعديات على المجاري المائية، وأكد استمرار التنسيق التام بين مختلف أجهزة الدولة، لإتمام إزالة هذه التعديات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن عدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، والتصدي بكل حزم لكل أشكال تلك التعديات على المجاري المائية، بهدف الحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة منها.

وتحت عنوان "منع دخول العاملين المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح «كورونا»"، أفادت صحيفة (المصري اليوم)، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجع كل الوزراء بإصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل «pcr» كل 3 أيام، وفقًا لكتاب دورى صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك اعتبارًا من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين.

وجاء قرار رئيس الوزراء تأكيدًا لانفراد (المصري اليوم) أمس، باتجاه الحكومة لإلزام موظفيها إما بالحصول على اللقاح أو إجراء تحليل «pcr» كل 3 أيام، على أن يكون التطبيق بحد أقصى شهرين، إذ من المخطط الانتهاء من تطعيم 50 مليون مواطن بنهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بسرعة الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكترونى Egypt health passport، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق فى الكشف عن موقف المواطنين من تلقى اللقاح. فى سياق موازٍ، يستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم 1.6 مليون جرعة من لقاح «فايزر» تمهيدًا لتوزيعه على مراكز اللقاحات بالجمهورية، حيث ستكون الأولوية للحصول على لقاح «فايزر» للمسافرين للخارج، وفور وصول الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية.