شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات الحصول على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين الدارسين بالمراحل التعليمية المختلفة بالأزهر الشريف من المقيمين إقامة رسمية داخل مصر، وغير مسجلين على أى منحة دراسية بمصر أو على حساب دولهم.

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية خطوات الحصول على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين الدارسين بالمراحل التعليمية المختلفة بالأزهر الشريف:

1- تسجيل البيانات على رابط https://forms.gle/EJaSLewFPwCUVUc79 خلال 15 يومًا.

2- فى حال قبول الطلب تستكمل الإجراءات بالمستندات التالية:

- خطاب من سفارة دولته.

- إثبات قيد من الجهة التى يدرس بها .

- إفادة بأنه غير مقيد على أى منحة دراسية داخل مصر.

- إفادة بشأن إقامته بالمدينة الجامعية من عدمه.

3- المنح التى يصرفها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين تكون على النحو التالى:

- طلبة المرحلة الجامعية ـ خارج المدينة الجامعية (1500 جنيه ) شهريًّا .

- طلبة المرحلة الجامعية ـ داخل المدينة الجامعية (1000 جنيه ) شهريًّا .

- طلبة المرحلة الثانوية (700 جنيه ) شهريًّا .

- طلبة المرحلة الإعدادية (500 جنيه ) شهريًّا .