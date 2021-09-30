شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الترويج لسلع وهمية على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة الترويج للسلع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة الترويج للسلع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأيد 96% من القراء تغليظ عقوبة الترويج للسلع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 4% من القراء تغليظ عقوبة الترويج للسلع الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى.