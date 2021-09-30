في حدث تاريخي.. رئيس أساقفة كانتربري يدشن إقليمًا جديدًا للكنيسة الأنجليكانية من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تستعد الكنيسة الأسقفية الأنجلكيانية بمصر لحفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، بحضور جستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الرئيس الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم.

من جانبه قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في بيان، إن زيارة رئيس أساقفة كانتربري تعتبر حدثًا تاريخيًا وذو طبيعة عالمية حيث يحتل "ويلبي" المكانة الأولى بعد العائلة المالكة في ترتيب المراسم والاحتفالات وفقًا للتقاليد الإنجليزية

وأوضح فوزي أن زيارته تأتي لكي يدشن الإقليم رقم 41 للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم والذي يحمل اسم إقليم الإسكندرية نظرًا للمكانة البارزة التي تتمتع بها مدينة الإسكندرية في العالم المسيحي القديم إذ لعبت دورًا محوريًا في التراث والفكر المسيحي العالمي على أن يضم الإقليم 10 دول هي مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليًا.

وأشار رئيس الأساقفة إن رئاسة مصر لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يأتي بسبب دور الكنيسة في خدمة اللاجئين وما قدمته من برامج لافتة في مجال الحوار الإسلامي المسيحي معتبرًا إن رئاسة الإقليم وتساهم في دعم سياسات الدولة المصرية في الاهتمام بالقارة الأفريقية.

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