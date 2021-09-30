شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل البابا أثناسيوس الثانى البطريرك 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، الموافق 20 توت في التقويم القبطى، و30 أكتوبر فى التقويم الميلادى، بذكرى رحيل البابا أثناسيوس الثانى البطريرك الـ 28 من بطاركة الكرازة المرقسية.

ويذكر كتاب السنكسار المعنى بتدوين قصص القديسيين في الكنيسة الأرثوذكسية، أن هذا الأب كان وكيلا على كنائس الإسكندرية، فلما رحل الآب القديس الأنبا بطرس، اتفق رأى جماعة من الأساقفة والأراخنة على رسامته بطريركا، وذلك لما عرف عنه من الاستقامة فى دينه وعلمه.