شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "علوم عين شمس": تطوير القاعات الدراسية والمعامل و3 برامج جديدة بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن العمل لم يتوقف يوما منذ انتهاء العام الدراسى المنصرف، وذلك للتجهيز والاستعداد للعام الدراسى الجديد لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس لـ"الخليج 365"، إلى أنه استعدادا للعام الدراسى الجديد يتم حاليا تطوير الكلية على أعلى مستوى، من تطوير القاعات الدراسية والمعامل ودورات المياه وصيانة المدرجات الدراسية، وتجديد وإحلال شامل لأحد المدرجات، وإنشاء قاعات دراسية فى عدد من الأقسام، فضلا عن تكييف 6 فصول دراسية بـ12 تكييف سعة 5 حصان لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب بما يمكنهم من التحصيل العلمى.

وفيما يتعلق بتطعيم الطلاب، قال عميد الكلية ، إنه بمبادرة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم الجامعة، تم الانتهاء من تطعيم معظم أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن الجامعة وفرت نقاط تطعيم يبلغ عددها 10 نقاط من ضمنهم نقطة داخل كلية العلوم تم تجهيزها لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لتلقى لقاح كورونا، لافتا إلى أنه تم أيضًا تطعيم الطلاب القدامى بالكلية، وأن التطعيم يجرى يوميا بشكل منظم ومخطط.

وكشف عميد كلية العلوم، أن عدد طلاب الكلية الجدد يبلغ حوالى 1000 طالب من المرحلتين الأولى والثانية، لافتا إلى أن الكلية تقدمت مؤخرا بثلاث برامج فى مرحلة البكالوريوس للجنة القطاع والمجلس الأعلى للجامعات.

وتابع: حصلنا على الموافقة المبدئية وهى برامج فريدة لأول مرة بالجامعات وهذه البرامج عن الاستزراع المائى وبرنامجين فى الكيمياء أحدهما فى الكيمياء الصناعية وآخر فى البترول والغاز، وفى انتظار الإجراءت وصدور قرار وزارى لبدء الدراسة بهم خاصة وأنهم برامج تطبيقية هامة تدعم توجهات الدولة بشكل كبير والمشروعات القومية.