القاهرة - سامية سيد - أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذى يبدأ خلال أيام، وذلك من خلال تجهيز المدارس وصيانتها.

شكرا لقرائتكم خبر عن 1724 فصلا جديدا بالجيزة لمواجهة الكثافات فى العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية