شكرا لقرائتكم خبر عن 1724 فصلا جديدا بالجيزة لمواجهة الكثافات فى العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذى يبدأ خلال أيام، وذلك من خلال تجهيز المدارس وصيانتها.
وفى النقاط التالية نعرض أهم إجراءات محافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد.
- إنشاء وتوسعة 71 مدرسة بالمحافظة.
- تكلفة المدارس الجديدة والتوسعات 660 مليون بإجمالى 1724 فصلاً دراسياً .
- المدارس الجديدة عددها 41 مدرسة.
- تكلفة المدارس الجديدة 490 مليون جنيه بإجمالى 1182 فصلا دراسياً .
- تم توسعة 26 مدرسة ب 129 مليون بإجمالى 501 فصلا .
- إحلال 4 مدارس بتكلفة 41 مليون جنيه بإجمالى 41 فصلا دراسيا.
- صيانة دورات المياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات .
- تم انشاء وتوسعة 31 مدرسة بقرى المحافظة.