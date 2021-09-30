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1724 فصلا جديدا بالجيزة لمواجهة الكثافات فى العام الدراسى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذى يبدأ خلال أيام، وذلك من خلال تجهيز المدارس وصيانتها.

 

وفى النقاط التالية نعرض أهم إجراءات محافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

  1. إنشاء وتوسعة 71 مدرسة بالمحافظة.
  2. تكلفة المدارس الجديدة والتوسعات 660 مليون بإجمالى 1724 فصلاً دراسياً .
  3. المدارس الجديدة عددها 41 مدرسة.
  4. تكلفة المدارس الجديدة 490 مليون جنيه بإجمالى 1182 فصلا دراسياً .
  5. تم توسعة 26 مدرسة ب 129 مليون بإجمالى 501 فصلا .
  6. إحلال 4 مدارس بتكلفة 41 مليون جنيه بإجمالى 41 فصلا دراسيا.
  7. صيانة دورات المياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات .
  8. تم انشاء وتوسعة 31 مدرسة بقرى المحافظة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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