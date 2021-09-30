شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: لن يسمح بدخول أى طالب إلا بعد الحصول على لقاح كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون"الخليج 365" بثا مباشرا من داخل الحرم الجامعى لجامعة سوهاج، وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، من خلال البث كافة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لاستقبال الطلاب مع اقتراب انطلاق الدراسة في أكتوبر المقبل، وأهم المحازير التي تعرض الطالب للعقاب في حالة ارتكابها، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الدراسة عبر المنصات الإلكترونية وانتهاء العمل بالكتاب الجامعى المطبوع والتحول إلى الكتاب الرقمى.

ومن خلال البث قال القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج لـ"الخليج 365": "نحن فى الأمتار الأخيرة قبل انطلاق العام الجامعى الجديد، وإنه عقب الانتهاء من امتحانات الدور الثانى وطبقا لتوجيهات وزير التعليم العالى تم البدء في الإعداد والتجهيز لإستقبال العام الدراسى الجديد، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع كافة المسئولين بالجامعة والعمداء لكل الكليات لوضع النقاط النهائية للتحول الرقمى، وتفعيل منصة التعليم الإلكترونى، وإننا نستطيع أن نقول وداعا للكتاب الجامعى وسوف يتم استبداله بالكتاب الإلكترونى بكافة المقررات، وتم جمع كافة الكتب الإلكترونية وتسليمها لمسئول نظم المعلومات بالجامعة للبدء في التنفيذ الفوري ورفعها على المنصة الإلكترونية".

وعن أهم المحاذير التي تعرض الطلاب للعقاب في حالة ارتكابها قال: "إننا فى بداية العام الدراسى سوف نقيم حفل لاستقبال الطلاب الجدد، ونحن نلتزم بالعرف الجامعى داخل الجامعة والقواعد والقوانين المنظمة للعمل داخل الجامعة وأهم شيء هو يجب أن يكون الطالب حاصل على جرعتى التطعيم، وأنه تم فتح 5 مراكز تطعيم داخل الجامعة ولن يسمح لأى أحد بدايه من رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالدخول إلى مقر الجامعة إلا بعد الحصول على التطعيم، وفى حالة عدم الالتزم بذلك يقوم رافض التطعيم بتقديم مسحة كل 3 يثبت فيها عدم إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف: "وهناك شيء آخر أنه يجب على الطلاب الالتزام بالزى اللائق وعدم ارتداء الكمامات الممزقة أو غير اللائقة وكذلك لن يسمح بالدخول بالملابس الضيقة الشفافة، وسوف يتم المنع من على بوابة الجامعة والجامعة قامت بتوفير كمامات للطلاب على الباب الرئيس للجامعة في حالة فقد الطالب أو الموظف للكمامة، ولكن أوكد على الطلاب احمى نفسك وضع الكمامة منذ خروجك من المنزل وفى المواصلات العامة حماية لك وللآخرين".

وعن أعداد الطلاب المتوقع استقبال الجامعة لهم هذا العام أوضح رئيس الجامعة، أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب إلى ما يقرب من 63 إلى 64 ألف طالب وطالبة، وأن عدد الكليات الموجودة بجامعة سوهاج هي 17 كلية 11 بمقر الجامعة الجديد بالكوامل و5 كليات بالجامعة القديمة، وكلية بمنطقة الحويتى وسوف تكون الكثافة أعلى بالمقر الجديد.