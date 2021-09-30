شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إغلاق أكثر من 97 ألف مركز دروس خصوصية فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية: إن الـ97 ألف مركز دروس خصوصية هذه عدد حالات الغلق منذ قرار وزير التنمية المحلية طبق في ديسمبر 2020.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر : نحن مستمرون في حملاتنا على مراكز الدروس الخصوصية وكل حى من الأحياء يكتشف مراكز دروس خوصية وكمان صوتك مسموع وقوات الأمن ويتم التنسيق لتتم عملية الغلق، بالإضافة إلى حملات التفتيش والمتابعة من خلال الأحياء ، وهناك أيضا مقاهى ومطاعم وأسوق.