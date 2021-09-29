قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "فيديو الكفن" بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 3 متهمين من أفراد عائلة "المرغني" على حبسهم في قضية "فيديو الكفن" بعين شمس؛ لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

وكشفت التحقيقات تفاصيل الواقعة التي جرت في منطقة عين شمس، وعرفت "بفيديو الكفن"، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية 8 أشخاص في الواقعة.

وقال أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديو "م.ط"، في التحقيقات إن المتهمين أرغموه على تقبيل قدم والدتهم كنوع من الإذلال والإيذاء النفسي، بعدما فاجئوه ووالده وعمه برفع الأسلحة في وجههم بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهمين في منطقة عين شمس.

وأضاف أن سبب الخلافات تعود إلى نحو 5 أشهر حينما استضاف المتهمين في القضية في المركبة الخاصة به، وطالبوا بتشغيل أغنية أعدت خصيصا لعائلتهم للتباهي بيها، إلا أن مسؤول المركب رفضت تشغيلها باعتبارها نوع هابط من الأغاني ولا تليق بتقاليد المركب.

وتابع "م. ط" أن المتهمين اعتدوا بالضرب على المتواجدين بالمركب جميعهم، ما أدى إلى تدخل الأمن الخاص بالمركب وإصابة أشخاص من العائلة.

وأشار إلى أنه توجه مع عمه ووالده إلى مكان تواجد المتهمين في منطقة عين شمس وفوجئوا بإحاطهم بأسلحة نارية وإجبارهم على تقديم الكفن وتقبيل قدم والدة المتهمين وتصويرهم بالهواتف المحمولة.