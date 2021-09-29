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ماس كهربي بالمبنى "7" .. السيطرة على حريق بمستشفى العجوزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة مساء اليوم الأربعاء، على حريق نشب بغرفة مغلقة بمبنى قديم بمستشفى العجوزة.

وتلقت الحماية المدنية إشارة من مستشفى العجوزة بنشوب حريق محدود بسبب ماس كهربي بغرفة مغلقة بمبنى ٧ (المبنى القديم غير المستغل) بمستشفى العجوزة.

وفور وصول رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وبالفحص تبين أن الحريق حدث بعيدًا عن غرف المرضى وجميع الخدمات، ولم يُسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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