رُصِدت بالقمر الصناعي.. إزالة 18 حالة بناء مخالف في البدرشين بالجيزة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه 18 لإزالة التعديات.

وبحسب بيان اليوم، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لإسترداد حق الدولة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة وردع المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت المحافظة، أن هناك متابعة يومية بنتائج الحملات بكافة المراكز والمدن وعدد الحالات التي تم التعامل معها لإجراء تقييم لرؤساء الوحدات المحلية.

وفي ذلك الإطار، نجحت جهود المحافظة، في إزالة حوالي 18 حالة بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرى أبو رجوان بمركز البدرشين، وذلك بعد أن تم رصدها من خلال القمر الصناعي -(التغيرات المكانية)-.

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