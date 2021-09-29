شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يحاور الطالب الحاصل على أول أفريقيا فى الشطرنج خلال عظته الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الطفل كيفن جورج فى الصف الخامس الإبتدائى وأشتركفى بطولات الشطرنج ممثلا لمصر وحصل فى آخر بطولة على لقب الفائز بالمركز الأول على مستوى قارة أفريقيا تحتسن 16 عاما.

وحاور قداسة الطالب خلال العظة متسائلا: "أحكى لى كيف كانت المسابقة؟ فأجاب الطالب: كنت فى مسابقة مع شباب كلهم أطول منى فكان إحساس جميل اى بالفوز وفاز بالمركز الثانى طالب من تونس والمركز الثالث طالب من جنوب أفريقيا وسأله قداسة البابا : كانت فين البطولة دى ؟ فرد الطالب فى غانا وعاد أول أمس.

وسأل قداسة البابا : "ما هى المسابقات التى اشتركت فيها قبل ذلك ؟ فرد الطالب فى عام 2019 كنت فى نامبيا تحت 10 سنوات وحصلعليها أيضا المركز الأول وسأله البابا من الذى أحببك فى الشطرنج ؟ فأجاب الطالب فى الأول كنت بلعبها كهواية بعدها بابا أشترك ليافى أكاديمية وسأله أول مرة لعبت شطرنج كان بعمر كم عام ؟ فأجاب الطالب منذ سنتين أو ثلاثة فقط".

وسأل قداسة البابا الطالب حينما تكبر ماذا تتمنى ؟ فأجاب الطالب ممكن دكتور أو بطل شطرنج وبدرب علشان أوصل كبطل شطرنج علىمستوى العالم وأكد الطالب أنه يذهب إلى كنيسة العدرا والملاك ميخائيل بأحمد عصمت ويواظب على مدارس الأحد.

وأكد قداسة البابا على شكره لوالدى الطالب ووجه الطالب رسالة شكر لمدربه فى الشطرنج وقدم قداسته هدية للطالب وطالب بضرورةتشجيع الرياضة.