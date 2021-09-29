شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تكشف تفاصيل مبادرة تدريب المأذون على التحقق من الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء مبادرة تدريب المأذون على التحقيق فى الطلاق.

وقال عمران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إن المبادرة تستهدف معرفة أسباب الطلاق، لتحديد مدى وقوعه من عدمه، كما تستهدف جميع حالات الطلاق وليست الجدلية فقط.

وتوقع عمران انخفاض نسب الطلاق بعد انطلاق المبادرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات التي تصل إلى دار الإفتاء يكون الطلاق فيها غير واقع.