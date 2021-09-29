الارشيف / أخبار مصر

متحدث الزراعة: حجم التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة انخفض كثيرا 2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: حجم التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة انخفض كثيرا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم وزارة الزراعة، إن حجم التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة انخفض كثيراً فى 2021، موضحاَ أنه خلال الموسم الماضى تم رصد 35 حالة تعدى، وتم التعامل معها وإزالتها على الفور.

 

وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن الدولة المصرية نجحت فى منع التعدى على أملاك الدولة، وتابع: "منذ عام 2014  نعمل على رصد حالات التعدى قبل وقوعها".

 

ولفت "القرش" إلى أن الوزارة لا تنتظر حتى يتم التعدى على الأراضى الزراعية، ولكن بدأنا نتعامل مع التعديات قبل وقوعها من خلال الرصد الدائم والمستمر والتصدى لها قبل وقوعها.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا