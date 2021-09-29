مجلس الوزراء: إنهاء الهياكل الخرسانية والمباني الداخلية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة، واللواء أكرم النشار، مدير إدارة النظم، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للإتصالات، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضوا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للحي الحكومى، حيث أشاروا إلى أنه تم إنهاء الهياكل الخرسانية والمباني من الداخل بنسبة 100%، كما يتم استكمال أعمال الواجهات، والأعمال الكهروميكانيكية بنسب تقترب من 99.5%، لتصل النسبة الإجمالية لتنفيذ الحي الحكومي إلى نحو 97.8%.

كما تناول مثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مخطط تسكين الوزارات في مقار الحي، وأوضحوا أن الأعمال المتبقية لإنهاء الحي الحكومي تتمثل في إنهاء أعمال الشبكات مثل الأعمدة الذكية وأعمدة الإنارة العمومية وأعمال الإتصالات، وكذا شبكة الإتصالات اللاسلكية، وتقوية شبكات المحمول، وبوابات الدخول والخروج الالكترونية، كما أنه جار إجراءات التشغيل الابتدائي لكل أنظمة المبنى وتكاملها بعد توصيل المرافق للمبانى وإنهاء أعمال الإدارات التخصصية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن ممثلى الهيئة الهندسية عرضوا أيضاً موقف شبكات الحي الحكومي بمختلف أنواعها، وتتضمن أعمال شبكات مياه الشرب، والري، وصرف الأمطار، والصرف الصحي، وكهرباء الجهد المتوسط، وشبكة الإتصالات، والغاز الطبيعي، والتكييفات، ونظم الصوتيات والمرئية بقاعات الاجتماعات داخل مقار الحي الحكومي، كما تم توريد 100% من أثاث مباني الحي الحكومي، كما عرضوا موقف أعمال الواجهات واللاند سكيب، والنوافير والشلالات، والبلازات، والإضاءات الليلية، والتطرق إلى أنماط التشطيبات الداخلية للوزارات، وموقف أعمال التسويات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة يوضح الموقـف التنفيذي لشبكة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل واختبار سنترال الحي الحكومي بمركز اتصالات العاصمة NN1، كما تم التنسيق على تدبير معدات التغذية الكهربائية بواسطة إدارة الإشارة خلال مدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للبنية التحتية للاتصالات بالحي السكنى الأول R1، حيث تم التنويه إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال في كل من المجاورة الثانية والثالثة والرابعة، ومن المخطط الانتهاء من كافة الأعمال بالمجاورة الأولى خلال أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الحي السكني الثانيR2 بالكامل، وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في الحي السكني الثالث R3 والحي السكني السادس R6 .

وحول الموقف التنفيذي للمحاور الرئيسية، فقد تمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية لمحوري بن زايد الجنوبي والشماليّ، وكذا محور التسعين الشماليّ.