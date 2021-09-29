"لتوسعة الطريق الدائري".. خريطة التحويلات المرورية بتقاطع "الدائري مع الأوتوستراد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع الأوتوستراد بالقاهرة.

وتستلزم الأعمال الإنشائية غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبري الدائري، حيث تقرر تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبي اتجاه مطلع الدائري، لاستكمال طريق الكورنيش اتجاه المعادي، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبري النيل بدراوي فمطلع الدائري اتجاه الجيزة .. على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف ليل بعد غد الجمعة ولمدة 30 يوما.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.