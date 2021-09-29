ضربه بـ"سيخ حديد".. اتهام شاب بالشروع في قتل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل والده بعد رفضه إعطاءه نقود لشراء مخدرات في منطقة منشأة القناطر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم طلب الأموال من والده بسبب إدمانه، ويوم الواقعه طلب 500 جنيه لشراء المخدرات ولكن والده رفض، ونشبت بينهم مشاجرة سحب خلالها المتهم سيخ حديد وانهال علي والده بالضرب، حتي هشم رأسه وأحدث بها جروح غائرة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بفروة الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، إثر إدعاء مشاجرة .

وبالإنتقال والفحص تبين قيام نجل المصاب بالتعدى على والده بالضرب بإستخدام أداة حادة "سيخ حديدى" بسبب خلاف بينهما حول رفض والده إعطائه مبالغ ماليه لكونه من متعاطى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته السيخ الحديدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.