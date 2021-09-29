ضربه بـ"سيخ حديد".. اتهام شاب بالشروع في قتل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل والده بعد رفضه إعطاءه نقود لشراء مخدرات في منطقة منشأة القناطر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم طلب الأموال من والده بسبب إدمانه، ويوم الواقعه طلب 500 جنيه لشراء المخدرات ولكن والده رفض، ونشبت بينهم مشاجرة سحب خلالها المتهم سيخ حديد وانهال علي والده بالضرب، حتي هشم رأسه وأحدث بها جروح غائرة.
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بفروة الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، إثر إدعاء مشاجرة .
وبالإنتقال والفحص تبين قيام نجل المصاب بالتعدى على والده بالضرب بإستخدام أداة حادة "سيخ حديدى" بسبب خلاف بينهما حول رفض والده إعطائه مبالغ ماليه لكونه من متعاطى المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته السيخ الحديدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.