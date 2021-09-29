بـ "هاتف محمول".. هاكرز يخترق حسابات المواطنين ويسرق أموالهم في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط هاكرز يخترق حسابات المواطنين ويسرق أموالهم في القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في أعمال القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة الخاصة بالشركات، وإنشاء وإدارة صفحات مقلدة بأسماء شركات وبنوك على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك بقصد الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدام تلك البيانات المستولى عليها في سرقة ما بها من أموال أو القيام بعمليات شرائية لمنتجات تجارية من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة وتحميل قيمتها على حساب الضحايا دون علمهم، بالإضافة إلى استغلال مهارته في الدخول إلى المواقع الإلكترونية وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والقيام بأعمال القرصنة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المتهم بمحل سكنه وعثر بحوزته على هاتف محمول المستخدم في نشاطه الإجرامي "بفحصه فنيا تبين أنه يحوي دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة).. كما أمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة وجار ضبط المتهم الهارب.