"ادفع عشان تعدي".. ضبط سيدة تمارس البلطجة على السائقين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها (بدون عمل، مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال قيامها بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وبحوزتها مبلغ مالي.. وبمواجهتها أقرت بنشاطها وأن المبلغ المالي من حصيلة ذلك النشاط.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.