"وعدوه بشغل".. سرقة شاب حلم بالتوظيف وقرار من النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت نيابة السيدة زينب حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من شخص، بعد خداعه بتوفير فرصة عمل له.

ضمن تفاصيل الحادث، وفق تحريات قسم الشرطة، أن المتهمين طلبا من الشاب هاتفه المحمول لتنزيل تطبيق خاص بعمله، إلا أنهما قاما بمغافلته واستوليا على هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه من محافظة الإسكندرية تعرف على شخصين من خلال صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قاما خلالها بإيهامه بقدرتهما على توفير فرصة عمل له واتفقا معه على التقابل بإحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم.

وأشارت أنه عقب وصول الشاب للمكان المتفق عليه قام أحدهما بطلب هاتفه المحمول بدعوى تحميل تطبيق خاص بعمله إلا أنهما قاما بمغافلته واستوليا على هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة على النحو المشار إليه ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.