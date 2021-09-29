شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح فيديو تعريفيا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الفيديوهات التعريفية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، متمنين لجميع الطلاب خالص النجاح والتوفيق، حيث تم إتاحة فيديو لمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه في خلال 3 سنوات فقط بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 27 مدرسة وأصبحت المدارس محط اهتمام العديد من الطلاب، وقد تقدم لها في هذا العام الدراسي ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تغتنم كل الفرص الممكنة وتسخر مواردها البشرية والمادية لتوفير أفضل نظام تعليمي لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

