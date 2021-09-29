شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط 97 عملة معدنية أثرية مع راكب قادم من اليونان بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب عدد العملات المعدنية المصرية الأثرية بحوزة راكب قادم من اليونان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS 748 القادمة من أثينا تم الإشتباه فى راكب مصري الجنسية قادم من اليونان، وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مصطفى مأمور الجمرك وأحمد فتحى رئيس قسم الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من العملات المعدنية القديمة مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه.

وتم عرضها على وحدة الأثار بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأنه يوجد عملة معدنية دائرية ترجع للعصر العثماني الوجه مطموس وعلى الظهر فئة العملة 10 بار وعدد 21 عملة معدنيه دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل علي الوجه عباره السلطان حسين كامل وتحمل تاريخ 1333 وعلي ظهر العملة عبارة السلطنة المصرية وفئة العمله عشرة (10) قروش وتحمل تاريخ 1335-1917 وعدد 75 عملة معدنية دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل علي الوجه عباره السلطان حسين كامل تحمل تاريخ 1333 وعلي ظهر العمله (السلطنة المصرية) وفئة العمله خمسه (5)قروش وتحمل تاريخ 1337-1917 وبأثرية هذه العملات ووجوب مصادرتها.

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 154 لسنة2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.