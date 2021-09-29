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حصاد الوزارات.. الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

وزيرة الهجرة تلتقى دارسى درجة الزمالة بكليتى الدفاع الوطنى والحرب العليا

 

الصحة: استقبال 4 ملايين و424 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بمطار القاهرة اليوم

"التعليم العالى": بدء العام الدراسى بالجامعات والمعاهد 9 أكتوبر المقبل

 

التعليم تحدد حالات إغلاق الفصول والمدارس بسبب .. تعرف عليها

 

وزير الإسكان يقرر منع دخول العاملين للوزارة غير الحاصلين على لقاح كورونا

 

وزير الإنتاج الحربى: ننفذ مشروع ألواح الطاقة الشمسية بالعاصمة الإدارية

 

التنمية المحلية: إزالة 7 آلاف مبنى مخالف على مساحة 1.6 مليون متر

 

وزير الخارجية يجرى مشاورات مع مستشار الأمن القومى الأمريكى فى مقر الوزارة

 

 

التعليم: فتح باب التقدم للاطلاع على نتائج الثانوية العامة دور ثان السبت

 

 

الصحة: 84.3 % نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

 

التعليم تتيح فيديو تعريفى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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