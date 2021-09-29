توجيه من محافظ الجيزة بشأن الكهرباء والمخلفات بالمريوطية واللبيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف الطريق البطئ بالمريوطية للتاكد من الالتزام بكافة المعايير المحددة.

ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة وحي الهرم، برفع أي نواتج للأعمال مع إقامة سور بجوار أحد المنشات لعدم إلقاء المخلفات بمحيطه.

كما وجه المحافظ، بسرعة تغيير مسار أحد الكابلات الكهربائية بمسار الطريق الفاصل بين طريقي اللبيني والمريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.