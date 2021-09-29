قرار جمهوري بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي شمال وجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي شمال وجنوب سيناء ليكون طبقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ).

ونص القرار أيضًا على أن تخصص قطعة أرض بمساحة 6١٤٣.73 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بشبه جزيرة سيناء لاستخدامها كحدود لمطار طابا، ومساحة 5٧٦٢.٩٤ فدان المتاخمة كحدود نطاق أمن للمطار، وذلك وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لهما بالحرف (ب)

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لا تخل أحكام هذا القرار بالحدود الإدارية لمحافظات (بورسعيد - الإسماعيلية السويس) داخل شبه جزيرة سيناء، كما

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل حدود المساحات المبينة بهذا القرار