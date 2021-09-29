الصحة العالمية: أرباح شركات التبغ تفوق المخدرات والسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة راندا أبو النجا، مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، إن نجاح مكافحة التبغ لابد أن يكون عن طريق منع الإعلان عن التبغ نهائيًا، مشيرة إلى أن شركات التبغ تضع صور كثيرة لمنتاجتها في أماكن عديدة وتتحايل بطرق غير مباشرة للإعلان عن منتجاتها منها الدرما التي تعد أهم الاعلانات عن التبغ.

جاء ذلك خلال الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين اليوم الأربعاء، لمناقشة دور الإعلام والدراما فى مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما أن تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

وأضافت أبوالنجا، أن التحذيرات التي توجد على علب السجائر موجودة رغم أنف الشركات، مشيرة إلى أن شركات التبغ مافيا واربحها تفوق أرباح المخدرات والسلاح، وانها لن تسمح أن يقلع شخص واحد عن التدخين حتى لا تتراجع الأرباح وحتى لو مات الشخص لابد من إدخال بديل له في مستنقع التدخين.