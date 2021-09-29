الصحة العالمية: التدخين يكلف المصريين 90 مليار جنيه سنوياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة راندا أبوالنجا، مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، أهمية مكافحة التبغ والآثار الصحية والاقتصادية المدمرة لاستهلاكه.

وأشارت إلى أن التبغ يكلف المصريين 90 مليار جنيه كل عام أي ما يعادل 2,1% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين اليوم الأربعاء، لمناقشة دور الإعلام والدراما فى مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما أن تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

وقالت أبو النجا إن الاستثمار الآن في تدابير مكافحة التبغ سيوفر أكثر من 249 مليار جنيه مصري، وأن التبغ المسخن من الأنواع المستحدثة الآن والتي تزعم الشركات المنتجة أنه أقل ضررا على أساس أنه يسخن ولا يحرق، وهذا الكلام غير حقيقي لأنه يحتوي على سموم مثل الدخان العادى.