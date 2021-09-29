وفاة بائع بعد مصادرة حي بولاق الدكرور لـ"تروسيكل" يعمل عليه.. والأمن يتحفظ عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارق سائق تروسيكل الحياة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عقب مشاحنة بينه وبين قائمين على حملة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور غرب الجيزة، الأربعاء.

وكان اللواء سامح الحميلي، مدير قطاع الغرب، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشادة وتراشق بالألفاظ بين سائق تروسيكل يستخدمه لتوزيع الدواجن ومسؤولي حملة تابعة لحي بولاق.

التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد محمد أمين، مفتش فرقة الغرب، أشارت إلى أنه أثناء تنفيذ مسؤولي الحي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع ترعة المجنونة تم مصادرة تروسيكل يعيق حركة المرور والمارة على حد سواء.

وبحسب التحريات حاول السائق إقناع قائد الحملة بإعادة المركبة له على وعد بعدم تكرار الأمر لكن دون جدوى وانصرفوا فلحقهم السائق أملا في إقناعهم حتى فارق الحياة.

بدورها، تحفظت قوات الأمن على مسؤولي الحملة لسماع أقوالهم مع فحص كاميرات المراقبة ورواية شهود عيان. وجرى إيداع الجثة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.