حريق هائل في مخزن أخشاب بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شب حريق هائل في مخزن أخشاب بطريق المريوطية، جنوب محافظة الجيزة، الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل مخزن أخشاب بمركز أبو النمرس.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات.

وجار محاولات القوات لإخماد ألسنة اللهب، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.