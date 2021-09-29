الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام سيارة "ميكروباص" بسيدتين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات فيديو اصطدام سيارة "ميكروباص" بسيدتين بالشرقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها سيارة ميكروباص قيادة سائق – مقيم بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، واصطدامها بكلاً من ربة منزل، نجلتها – مقيمتان بذات الدائرة أثناء جلوسهما على الرصيف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، بسبب حدوث عطل بمكابح السيارة، ونتج عن ذلك اصابهما بكسور وسحجات، وتم نقلهم للمستشفى بمعرفة السائق لتلقي العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بحدوث عطل مفاجئ بمكابح السيارة أدى إلى انحرافها والاصطدام بهما، ولم يتمكن من مفاداتهما، وبسؤال كلاً من (نجل الأولى، وزوج شقيقة الأولى) أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أو يشتبها جنائياً في الحادث، وأنهما لم يقوما بتحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأيدا رغبتهما بالتنازل والتصالح مع السائق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.