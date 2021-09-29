11 ديسمبر.. نظر طعن المتهم بقتل "طالبة بنها" على حكم إعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة النقض، جلسة 11 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من المتهم بقتل الطالبة تقى ناجي، المعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها"، على حكم إعدامه.

يذكر أن محكمة جنايات بنها قضت، بالإعدام شنقًا لقاتل "تقى.ن"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها"، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، والثالثة شقيقة الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، والرابع شقيق الأول والثالثة بالحبس سنة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية في شهر مارس من عام 2017 القبض على كل من "حسان. ص" الشهير بـ"حسان الوزير" طالب - 19 سنة، المتهم الأول، و"أحمد.ح. ق"، الشهير بـ"أوسة"، المتهم الثاني، المتهمين الرئيسيين.

وتبين تورط اثنين آخرين هما أشقاء المتهم الأول، "أميرة.ص"، المتهمة الثالثة، و"م.ص"، المتهم الرابع"، في واقعة قتل تقى ناجي الطالبة بكلية الآداب ببنها، يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد، كما في جاء في تقرير الطب الشرعي، بقصد سرقتها.