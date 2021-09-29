شعرت به أثناء السرقة فتسبب في إجهادها.. التحقيق مع عامل طعن سيدة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل التحقيق مع المتهم بالتعدي على سيدة داخل مسكنها بالجيزة، بقصد السرقة، وتبين أنه عامل نظافة بالطابق الأرضي.

وأمرت النيابة العامة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وطلبت النيابة تقرير واف حول حالة السيدة المصابة، والاستعلام عن حالتها، للاستماع لأقوالها حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات) مُصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم وبالانتقال وسؤالها قررت أنها حال تواجدها بالشقة سكنها شعرت بحركة وباستطلاعها الأمر فوجئت بمجهول "أدلت بأوصافه" وعند استغاثتها تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين "وأحدث ما بها من إصابات ولاذ بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن وجود شقة سكنية بالطابق الأرضي بالعقار محل سكن المجني عليها مؤجرة لبعض العمال وأن أحدهم وراء ارتكاب الواقعة (عامل نظافة بأحد المراكز التجارية مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.