شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى عجز مصنع لقاحات كورونا عن الوصول للإنتاج المستهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لعدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، مُشددةً على أن مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر تم إنشاؤه وفقًا لأعلى مستويات الجودة وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاحات، حيث من المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة لقاح يومياً بمعدل مليار جرعة سنوياً، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.

وفي سياق متصل، يقام مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر على مساحة حوالي 6 آلاف متر، ويضم منطقة المعامل للرقابة على جودة الإنتاج، وتشمل 8 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، ومنها قياس ثبات المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي، واختبارات جودة مُدخلات التصنيع طبقاً للمعايير الموصي بها من منظمة الصحة العالمية، كما يضم المصنع غرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاح في مراحله المختلفة، بدايةً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي؛ حيث تصل السعة التخزينية بغرف التبريد إلى 150 مليون جرعة، وتم تجهيز تلك الغرف طبقًا للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، كما أنها مزودة بمراقب إلكتروني لضمان التخزين الآمن.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى ونصائح للمواطنين بالملابس الخريفية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من انخفاض درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء، حيث يكون الطقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالحرص فى نوعية الملابس خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث ينصح بارتداء الملابس الخريفية.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

الرئيس التونسى قيس سعيد يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال"

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

ونجلاء بودن رمضان هي أول امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.

التعليم: الأحد المقبل آخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوى العام والفنى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأحد المقبل 3 اكتوبر آخر موعد لإنهاء كافة إجراءات التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الاعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام والفنى، موضحة أنه سيتم غلق الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.

كما شددت الوزارة على انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وفقا للعام الدراسي الجديد وطباعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لاستمارة الطالب، مع تحديث بيانات أعضاء هيئة التعليم والانتهاء من توزيع الخطة الدراسية لهم تمهيداً لتسجيلها على التطبيق الالكتروني الجارى إعداده لهذا العرض والذى سوف يتم نشره قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسى الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.



وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

رئيس النيابة الإدارية يوجه بإنجاز التحقيقات فى قضايا التعدى على أراضى الدولة والنهر

وجه المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة من تثبت التحقيقات مسؤوليتهم إلى المحاكمة العاجلة.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن ذلك التوجيه جاء اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع تلك الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيلاً لدور النيابة الإدارية في تحقيق الردع العام والخاص، واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة.

وتأكيدًا على وجوب إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالاً بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

التعليم: درجات تنسيق الثانوى العام للعام الدراسى الجديد تمت من قبل المديريات

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى للعام الدراسي الجديد للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى2020.2021، تتم من خلال المديريات التعليمية وتنسيق القبول الذى تم تحديده من قبل المحافظ، مشيرة إلى أن جميع المديريات انتهت من قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء فى التعليم العام أو الفنى، مؤكدة أنه جار حصر الطلاب المقبولين فى الصف الأول الثانوى العام والفنى استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت المصادر، أن درجات تنسيق الثانوى العام اختلف من محافظة لأخرى حسب مجاميع الطلاب وتنسيق القبول والدرجات التى تم تحديدها.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأحد المقبل 3 اكتوبر أخر موعد لإنهاء كافة إجراءات التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادة الاعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام والفنى، موضحة أنه سيتم غلق الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، كما شددت الوزارة على انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وفقا للعام الدراسي الجديد وطباعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لاستمارة الطالب، مع تحديث بيانات أعضاء هيئة التعليم والانتهاء من توزيع الخطة الدراسية لهم تمهيداً لتسجيلها على التطبيق الالكتروني الجارى إعداده لهذا العرض والذى سوف يتم نشره قبل بدء العام الدراسي الجديد.