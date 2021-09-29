شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر نصائحا للتحكم فى استهلاك السخان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح للتحكم فى استهلاك السخان للكهرباء وبالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك، وهى كالاتي:

1- ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويزيد في استهلاك الكهرباء.

2- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

3- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

5- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

6- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).