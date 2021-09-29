شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل اليوم 8 آلاف راكب على متن 66 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 66 رحلة جوية تنقل ما يقرب من 8 آلاف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، دبي، إسطنبول، أبوظبي، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 19 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 8 آلاف راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.