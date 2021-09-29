شكرا لقرائتكم خبر عن القرد بيعمل باديكير.. شاهد الطقوس اليومية للشمبانزى داخل حديقة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد بيت الشمبانزي بحديقة الحيوان بالجيزة، إقبال ملحوظ من زوار حديقة الحيوان ، حيث يجذب الأطفال بشكل كبير لما يتمتع به من نسب ذكاء عالية وحركات ترفيهية تضفى حالة من الفرحة والسعادة على الزوار.

ورصد ”الخليج 365” فقرة خاصة من داخل بيت الشمبانزى، حيث قدم الحارس للشمبانزى "الشاى" وهو ما أضفى سعادة كبيرة على الشمبانزى عبر عنها بعدد من الأصوات والحركات التى جذبت الجمهور.

وعقب تقديم الشاى للشمبانزى، حرص "وحيد" الحارس، على تقديم العناية والرعاية الخاصة للشمبانزى، حيث قام الحارس بتنظيف أظافرهم وتقليمها وهو ما قابله الشمبانزى بالفرحة والسعادة نتيجة اهتمام الحارس بهم.