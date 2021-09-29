شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الألسن جامعة عين شمس: لن يُسمح لأى طالب بدخول الكلية دون تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت كلية الألسن بجامعة عين شمس ، طلابها عبر الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعى ، سرعة التقدم لتلقى تطعيم لقاح كورونا ، قبل بداية الدراسة .

وأكدت كلية الآلسن بجامعة عين شمس، أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول الى الكلية دون تلقى لقاح فيروس كورونا .

وكانت كلية الألسن بجامعة عين شمس، أطلقت اختبارات القبول لطلاب الدراسات العليا المتقدمين لفصل الخريف 2021 في مراحل الدراسات العليا المختلفة، حيث تقدم للالتحاق بالدبلوم والدكتوراة في اقسام الكلية 280 طالب، بالاضافة الى 22 طالب تقدموا للالتحاق ببرنامج تكنولوجيا الترجمة، وهو البرنامج الذي تم تدشينه هذا العام بقسم اللغة الانجليزية، والذي يهدف الى ترسيخ الدراسات البينية في مجال اللغات والترجمة و علم الحاسوب واعداد كوادر تجمع بين المعارف اللغوية والتكنولوجية ومهارات الترجمة.