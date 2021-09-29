شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم فاسدة داخل ثلاجة بدون ترخيص فى عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن وثلاجة تابعة لأحد المطاعم فى عابدين، لإدارته لهما "بدون ترخيص"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن وثلاجة تابعة لأحد المطاعم ، الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، لإدارته لهما "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (785 كيلو جرام دهون وكبدة "منتهية الصلاحية وبدون بيانات"- 848 كيلو لحوم مجمدة "بدون بيانات" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

ولمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.