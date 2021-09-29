"الصحة العالمية" تكشف أرقامًا صادمة عن نسب التدخين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن منظمة الصحة العالمية تدعم مصر في مواجهة أمراض القلب والتنفسية وأمراض الصدر والسكرى والسرطان ووباء كورونا، مثمنة دور جمعية مكافحة التدخين برئاسة الدكتور عصام المغازي ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة التبغ، والتركيز على دراسة انتهاك التبغ الذي حدث في رمضان.

جاء ذلك على هامش الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين صباح الأربعاء بفندق كونراد لمناقشة دور الإعلام والدراما في مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما ان تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

قالت القصير، إنه لابد أن يتم التركيز على دور الإعلام في مكافحة ظاهرة التدخين، لأنه يؤثر على الصحة العامة ويسبب العديد من الأمراض، مشيرة إلى إنفاق شركات التبغ ملايين الدولارات للإعلان عن مختلف منتجات التبغ في كافة الوسائل ومنها الدراما وخاصة شهر رمضان الذي يمثل ذروة المشاهدة، وتطلب إضافةً العديد من المشاهد الخاصة بالتدخين دون إي فائدة درامية.

واشارت القصير، إلى ارتفاع وتيرة التسويق للسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن مؤخرا، مؤكدة أن هذا النوع من المنتجات موجه بالأساس للشباب والأطفال، والي يعد مؤشر خطير لأن الأطفال عماد المستقبل ويهدد صحتهم بشكل كبير.

وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن شركات التبغ تستعين بأفضل وسائل التواصل الجماهيري للوصول إلى الشباب والنساء.

وأكدت القصير، دعم جهود الدولة المصرية في تطبيق مكافحة التبغ ، والحد من تلك الظاهرة، ولذا لابد أن يصل الوعي المجتمعي إلى صناع الدراما بوجه عام، للحد من ظهور مشاهد التدخين أو المشاهد التي تشجع الأطفال وصغار السن علي ذلك.

وحذرت ممثل منظمة الصحة العالمية من انتشار ظاهرة التدخين بين طلاب الجامعات التي زادات بنسبة ملحوظة ، وكذلك الاعتماد علي التدخين المسخن الذي يعد نقوس خطر.

وقالت القصير، إن المنظمة تدعم مصر في تطبيقها قانون مكافحة التبغ، مطالبة بدور أكبر للعاملين في مجال الدراما لرفع الوعي بخطور استخدام التبغ على الصحة، مشيرة إلى أن الدراما المصرية اثبت انها لها سجل حافل للتطرق إلى قضايا المجتمع ودور في التأثير الايجابي على الجمهور وخاصة الشباب والأطفال

وقالت القصير، أن شركات التبغ تستخدم وسائل الاعلام في الترويج للتدخين بأنواعه وتبين ان استخدامه جزء من الحياة الطبيعية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع بكل قلق ارتفاع أعداد المستخدمين للتبغ في مصر.

وعن استخدام التبغ في مصر قالت القصير: "للأسف الشديد المشكلة تزيد يوم بعد آخر وتجلب مشاكل ليس صحية فقط بل اقتصادية، عارضة نسب استخدام التبغ في مصر والتي جاءت كالتالي:

- مدخنو التبغ في مصر 22,7%، ترتفع إلى 43,5 بين الرجال

- أكثر من 80% مدخنون يوميًا، في المتوسط 16 سجارة 20% شيشة.

- 50% تعرض للتدخين السلبي.

- 16,5 بين طلاب الجامعات، بينهم 98% من الطلاب يدخنون سجائر و74% يدخنون شيشة.