حملة أمنية تستهدف حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مُكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط

تابعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام – الأمن المركزي)، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط (4 عناصر إجرامية، لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية)، وضبط (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية – خزينة) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .

كما تم ضبط (بندقية آلية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده، وضبط (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية) داخل مسكن (أحد الأشخاص) تبين عدم تواجده .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط باقي المتهمين.