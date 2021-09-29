الداخلية: ضبط 167 سلاح ناري وتنفيذ 86618 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 167 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 86618 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة ضبط عدد 167 قطعة سلاح ناري، بحوزة 141 متهمًا، وتنفيذ 86618 حكم قضائي متنوع بإجمالي 5879 محكوم عليه، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 10 متهمين، ارتكبوا 21 حادث متنوع.

كما تم ضبط 56 متهما هاربا، وضبط 25 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 352 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24700 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 57 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.